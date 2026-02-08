L’attore e regista italiani, Luca Popolizio, debutta con la sua commedia “Ritorno a casa” a Londra. In scena, un gruppo di disperati si confronta con le difficoltà di una famiglia in rovina, ambientata in una casa da buttare in un sobborgo. Popolizio definisce il suo spettacolo come “una commedia cinica che aiuta a non suicidarsi”: un modo diretto per affrontare temi duri con un tocco di ironia. La produzione sta attirando l’attenzione di pubblico e critica, incuriositi dalla

Gruppo di famiglia in un interno. D’accordo. Ma la famiglia è di disperati. La casa è da buttare, in un sobborgo a Londra. E la vita fa schifo. Poi arriva Teddy, il figliolo che ce l’ha fatta: un professore (di filosofia). È mancato sei anni. Ma ora è lì, insieme alla misteriosa Ruth, sua moglie. Un agnello sacrificale. Che si trasformerà in lupa. Febbricitante di sesso, di potere, di libertà. Inconfondibile "Ritorno a casa" di Pinter. Che torna a sessant’anni dal debutto grazie a Massimo Popolizio, dal 10 febbraio all’1 marzo al Piccolo Teatro Grassi. Con il regista anche in scena insieme a Christian La Rosa, Paolo Musio, Alberto Onofrietti, Eros Pascale e Giorgia Salari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Popolizio in “Ritorno a casa“: "La mia commedia cinica che aiuta a non suicidarsi"

Al Teatro Civico, torna in scena “Ritorno a casa” di Harold Pinter, un'opera che, sin dal suo debutto nel 1965 a Londra, ha suscitato reazioni contrastanti.

Questa breve comunicazione presenta la nuova produzione teatrale di Massimo Popolizio al Teatro Storchi di Modena, con lo spettacolo

