’Ritorno a casa’ Popolizio in scena Uno spietato Pinter al Teatro Civico

Al Teatro Civico, torna in scena “Ritorno a casa” di Harold Pinter, un'opera che, sin dal suo debutto nel 1965 a Londra, ha suscitato reazioni contrastanti. La pièce mette in discussione le convenzioni e presenta un mondo privo di redenzione e morali, lasciando spazio a riflessioni sulla complessità delle relazioni umane. Una rappresentazione che invita alla riflessione, senza semplificazioni o facili conclusioni.

Quando ‘Ritorno a casa’ debutta a Londra nel 1965, il pubblico resta spiazzato: non c’è redenzione, non c’è morale, non c’è un vero ritorno. C’è solo una famiglia che si divora dall’interno. Sessant’anni dopo, Massimo Popolizio affronta il testo più feroce di Harold Pinter restituendone tutta l’attualità, in una messinscena che arriva al Teatro Civico per la stagione di prosa, martedì e mercoledì alle 20.45, in prima nazionale. Scritto nel pieno della maturità dell’autore inglese, ‘The Homecoming’ è considerato uno dei vertici della drammaturgia del Novecento: un’opera che mette in scena il potere come linguaggio quotidiano, esercitato attraverso parole, silenzi, allusioni, improvvise esplosioni di violenza verbale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Ritorno a casa’, Popolizio in scena. Uno spietato Pinter al Teatro Civico Massimo Popolizio in scena al Marrucino con «Ritorno a casa» di Harold PinterAl teatro Marrucino, sabato 17 e domenica 18 gennaio, si tiene il secondo appuntamento della stagione di prosa con Massimo Popolizio in scena nello spettacolo «Ritorno a casa» di Harold Pinter. Leggi anche: Il capolavoro di Harold Pinter “Ritorno a casa” al Teatro Petrarca in una nuova produzione firmata da Massimo Popolizio Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Ritorno a casa, di e con Massimo Popolizio; Ritorno a casa di Harold Pinter in scena al Teatro Chiesa; ’Ritorno a casa’, Popolizio in scena. Uno spietato Pinter al Teatro Civico; Al Manzoni in scena Ritorno a casa con Massimo Popolizio. ’Ritorno a casa’, Popolizio in scena. Uno spietato Pinter al Teatro CivicoQuando ‘Ritorno a casa’ debutta a Londra nel 1965, il pubblico resta spiazzato: non c’è redenzione, non c’è morale, non c’è un vero ritorno. C’è solo una famiglia che si divora dall’interno. Sessant’a ... lanazione.it Ritorno a casa, di e con Massimo PopolizioDal 10 febbraio al primo marzo 2026 va in scena al Piccolo Teatro Grassi di Milano (via Rovello 2) lo spettacolo Ritorno a casa, capolavoro di Harold Pinter (traduzione di Alessandra Serra ), diretto ... mentelocale.it Elia si è allontanato da casa sua senza fare ritorno, zona Tormarancia, Roma. Per informazioni e segnalazioni Pronto Penelope 339 6514799 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.