Pontedera-Ternana le formazioni UFFICIALI del match | diversi dubbi in casa rossoverde

Alle 12.30 allo stadio “Ettore Mannucci” si gioca Pontedera-Ternana. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, ma in casa rossoverde ci sono ancora diversi dubbi sulla formazione da schierare. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e la sconfitta contro la Torres, la Ternana cerca punti per risalire la china. La partita si presenta come un’occasione importante per i rossoverdi che vogliono riprendere il cammino.

Le formazioni di Pontedera-Ternan si sfidano nel match delle 12.30 allo stadio "Ettore Mannucci". I rossoverdi cercano di ripartire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e la brutta sconfitta contro la Torres. Mister Liverani non avrà a disposizione il capitano Marco Capuano, sicuri titolari.

