Perugia-Ternana le formazioni UFFICIALI del match
Il match Perugia-Ternana catalizza l’attenzione dell’Umbria sportiva. Alle 14.30 il fischio di inizio del derby allo stadio Renato Curi. I biancorossi recuperano Joselito e Kanoute. Permangono le defezioni di Noah Lewis e Karlsson Nwanege fuori dall’elenco dei convocati. Assente Enrico Brignola. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Perugia-Ternana UFFICIALE, data ed orario del derby. Il cammino completo tra Coppa Italia e campionato
Perugia-Ternana, data ed orario del derby. Inibizione per Massimo Ferrero: "Parole irriguardose"
Perugia-Ternana, inizia la settimana del derby: incognita mezzi di trasporto e tifosi rossoverdi in fermento
Dalla nostra redazione Derby Perugia-Ternana Parla Mister Tedesco è sicuro: "Non falliremo" - facebook.com Vai su Facebook
Ternana, trasferta a Perugia consentita solo per 1.125 tifosi a bordo di pullman Vai su X
Perugia-Ternana: diretta live e risultato in tempo reale - Ternana di Domenica 7 dicembre 2025: formazioni e tabellino in tempo reale. Lo riporta calciomagazine.net
Serie C, Girone B 2025-2026: Perugia-Ternana, le probabili formazioni - I padroni di casa, reduci dal ko in trasferta contro la Juventus Under 23, sono al mo ... sportal.it scrive
Perugia-Ternana: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Oggi pomeriggio alle ore 14:30 al “Curi” andrà in scena la straregionale di andata tra il Perugia, padrone di casa e la Ternana. Si legge su ternananews.it