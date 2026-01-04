Ecco le formazioni ufficiali di Ternana-Livorno, primo incontro del 2026. Le squadre scendono in campo con alcune assenze: la Ternana conta due defezioni, mentre il Livorno si prepara a disputare la partita con la formazione completa. La sfida rappresenta l’inizio di una nuova stagione e sarà un momento importante per entrambe le squadre.

Le compagini di Ternana-Livorno si affrontano nel primo match del 2026. I rossoverdi si presentano con due sole assenze. Allo squalificato Andrea Vallocchia infatti va computato il centrale Biagio Meccariello. La formazione amaranto invece non potrà contare sul centrocampista Marchesi, fermato. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ternana-Livorno, le formazioni UFFICIALI del match

