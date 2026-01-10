FOTO Primavera 2 Benevento-Ternana | Scalici nel finale riacciuffa le Fere sanniti terzi

Nel match di Primavera 2 tra Benevento e Ternana, la partita si è conclusa con un pareggio di 1-1. La rete di Scalici nel finale ha permesso alle Fere di ottenere un punto, interrompendo la serie di vittorie consecutive dei sanniti, ora al terzo posto in classifica. La partita ha evidenziato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, segnando l’avvio del campionato 2026 per il settore giovanile.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo Primavera 2, è iniziato con un pareggio (1-1) il cammino nel 2026 del Benevento Primavera che ha visto così svanire la possibilità di portare a cinque la striscia di vittorie consecutive. Le Fere sono passate in vantaggio al 37? con la rete di Longoni mentre nella ripresa i giallorossi hanno alzato subito il ritmo costringendo la Ternana a difendersi ed agire soprattutto di rimessa. Poi, quando tutti gli assalti del Benevento erano apparsi vani (palo di Del Gaudio), a poco più cinque minuti dal termine di ha pensato Scalici a pareggiare i conti per i ragazzi di mister De Angelis.

