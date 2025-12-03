Museoterapia al polo ’Le Clarisse’

GROSSETO Il polo culturale Le Clarisse di Grosseto propone Museoterapia – Mindful Museum, un appuntamento dedicato all’incontro tra pratiche di consapevolezza e fruizione museale, in programma domani con due sessioni, alle 11 e alle 16. I due incontri gratuiti sono a numero chiuso, massimo dieci partecipanti, e per prenotare occorre inviare una mail a [email protected]. L’iniziativa nasce dall’idea che il museo possa diventare non solo un luogo di conoscenza e conservazione, ma anche un contesto capace di favorire condizioni di benessere psicofisico e di contribuire alla qualità della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it