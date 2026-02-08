L'Inter strapazza il Sassuolo | vince 5-0 e allunga su Milan e Napoli gol anche di Lautaro e Thuram

L'Inter batte il Sassuolo 5-0 e si prende tre punti importanti. La squadra di Inzaghi domina dal primo minuto, con gol di Bisseck e Thuram nel primo tempo. Nella ripresa, Lautaro, Akanji e Luis Henrique completano il punteggio. La vittoria permette ai nerazzurri di allungare su Milan e Napoli in classifica.

