L'Inter strapazza il Sassuolo | vince 5-0 e allunga su Milan e Napoli gol anche di Lautaro e Thuram

L'Inter batte il Sassuolo 5-0 e si prende tre punti importanti. La squadra di Inzaghi domina dal primo minuto, con gol di Bisseck e Thuram nel primo tempo. Nella ripresa, Lautaro, Akanji e Luis Henrique completano il punteggio. La vittoria permette ai nerazzurri di allungare su Milan e Napoli in classifica.

L'Inter demolisce il Sassuolo, segna a raffica e allunga su Milan e Napoli. A segno Bisseck e Thuram nel primo tempo, Lautaro, Akanji e Luis Henrique nella ripresa. Espulso Matic.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

