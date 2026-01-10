Da Poggibonsi al Vaticano La sindaca Susanna Cenni ha incontrato Papa Leone

La sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana, ha avuto un incontro privato con Papa Leone XIV. L'occasione ha permesso un confronto diretto tra le autorità locali e il Papa, rafforzando i rapporti tra il territorio e la Chiesa. L'incontro, svoltosi a pochi passi dal Vaticano, testimonia l'importanza delle relazioni istituzionali e della collaborazione tra enti pubblici e religiosi.

A tu per tu con il Papa. La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, in qualità di presidente di Anci Toscana, in udienza privata da Leone XIV. Con lei anche altri sindaci della Toscana: Sara Funaro (Firenze), Michele Conti (Pisa), Mario Pardini (Lucca) e delegazioni di primi cittadini di tutta Italia. Un'udienza in presenza del cardinale Zuppi, di Padre Ibrahim, vicario della custodia di Terrasanta, e di alcuni sindaci ucraini. Cenni nell'occasione ha fatto dono al pontefice di due libri: 'Toscana Mater' del poeta Mario Luzi e 'Le piazze di Toscana' di Alessandro Naldi. "Un intenso momento di riflessione sul nostro tempo e su ciò che ci circonda.

