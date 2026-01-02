Poggibonsi guarda al futuro La sindaca Cenni fa il punto sui progetti dell’anno 2026

Da lanazione.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poggibonsi si prepara al futuro con un piano di investimenti e interventi programmati per il 2026. La sindaca Cenni presenta i principali progetti, tra cui un pacchetto di opere pubbliche del valore di circa 11 milioni di euro e il recupero dell’area camper del Vallone. Questi interventi mirano a migliorare la qualità urbana e a potenziare i servizi per i cittadini e i visitatori.

Realizzazione nel 2026 di un pacchetto di opere pubbliche per qualcosa come 11 milioni di euro, sistemazione, finalmente, dell’area camper del Vallone, e molto altro. Parla la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni. Che anno è stato il 2025? "Intenso e vivace. Viviamo un periodo di contraddizioni, fragilità, disgregazione. Abbiamo cercato di mettere in campo progetti di comunità, insieme a scuole, associazioni, cittadini, tessuto produttivo, culturale, per costruire crescita collettiva". Ponte di Bellavista: i lavori? "C’è grande attesa, anche nostra, per questa importante infrastruttura. I ricorsi in fase di gara hanno rallentato di un anno un percorso che era stato piuttosto lineare, considerati i tempi degli appalti nel nostro Paese, che ora è ripreso e procede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

poggibonsi guarda al futuro la sindaca cenni fa il punto sui progetti dell8217anno 2026

© Lanazione.it - Poggibonsi guarda al futuro. La sindaca Cenni fa il punto sui progetti dell’anno 2026

Leggi anche: Poggibonsi guarda al futuro. E’ previsto un risanamento di 6mila metri di rete idrica

Leggi anche: Agriumbria guarda al futuro. Le novità dell’edizione 2026 sul tema “La forza della filiera”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Poggibonsi guarda al futuro. La sindaca Cenni fa il punto sui progetti dell’anno 2026; Poggibonsi guarda al futuro. Approvato dal Consiglio il Bilancio di previsione.

poggibonsi guarda futuro sindacaPoggibonsi guarda al futuro. La sindaca Cenni fa il punto sui progetti dell’anno 2026 - Realizzazione nel 2026 di un pacchetto di opere pubbliche per qualcosa come 11 milioni di euro, sistemazione, finalmente, dell’area camper del Vallone, e molto altro. msn.com

poggibonsi guarda futuro sindacaPoggibonsi guarda al futuro. Approvato dal Consiglio il Bilancio di previsione - "Servizi, investimenti, programmazione, per una città che continua a tutelare le persone e a costruire il futuro", spiega l’amministrazione comunale. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.