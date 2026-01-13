La formazione delle decisioni nel mondo contemporaneo incontro da Confindustria

L’incontro “La formazione delle decisioni nel mondo contemporaneo”, organizzato dall’Associazione Paolo Broccoli e dal Museo Dinamico, si propone di analizzare le trasformazioni nel processo decisionale nell’era digitale. Un’occasione per approfondire i cambiamenti legati alla tecnologia e alla singolarità, offrendo spunti critici e riflessioni sulle implicazioni di questi mutamenti nel contesto attuale.

