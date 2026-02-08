Più negozi laboratori e botteghe di vicinato | il piano per la rigenerazione del centro di San Giuliano

Nei prossimi mesi il centro di San Giuliano cambierà volto. Sono in arrivo più negozi, botteghe e laboratori artigianali, con l’obiettivo di rivitalizzare le strade e attrarre visitatori. L’amministrazione ha presentato un piano di rigenerazione che punta anche a promuovere la nascita di nuove attività nel cuore della città. La speranza è di creare un quartiere vivace, simile a quello di Pietrasanta, anche se l’assessora Angela Pisano precisa che non si tratta di una replica, ma di un percorso da sviluppare passo dopo passo

Nuovi negozi sicuramente. Ma anche botteghe e laboratori artistici. “Una nuova Pietrasanta? Non esageriamo, ma quella è una delle linee che vorremmo provare a sviluppare” dice l’assessora alle attività produttive di San Giuliano Terme Angela Pisano. Parla della frazione capoluogo del suo comune e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su San Giuliano Terme Nuove botteghe, negozi e laboratori: così si punta a rigenerare San Giuliano Terme A San Giuliano Terme si lavora per cambiare volto al centro. Manutenzioni e bollette pagate per la rigenerazione commerciale del centro di San Giuliano Terme Il Comune di San Giuliano Terme ha deciso di investire quasi 40mila euro per riqualificare il centro della frazione capoluogo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su San Giuliano Terme Argomenti discussi: H&M e l’Europa come laboratorio del retail industriale; Carnevale nei negozi Ikea di Roma; Carnevale a Roma: festa e laboratori nei negozi IKEA; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up. H&M e l’Europa come laboratorio del retail industrialeH&M chiude il 2025 puntando su una svolta industriale: meno espansione e più produttività, con rete in razionalizzazione, scorte in calo e margini in recupero. L’Europa diventa il banco di prova di ... gdoweek.it Maschere, sfilate e premi: l'IKEA di Gorizia festeggia il Carnevale con i più piccoliIKEA festeggia il Carnevale a Gorizia con attività per bambini, sfilate in maschera e premi per i clienti ... nordest24.it La Sicilia. . La caratteristica salita di San Giuliano del fercolo di Sant’Agata facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.