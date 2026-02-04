Manutenzioni e bollette pagate per la rigenerazione commerciale del centro di San Giuliano Terme

Il Comune di San Giuliano Terme ha deciso di investire quasi 40mila euro per riqualificare il centro della frazione capoluogo. Ha coperto i costi di manutenzione e bollette per incentivare la riapertura di alcuni negozi sfitti. L’obiettivo è rianimare il cuore del paese e attirare di nuovo clienti e commercianti. Ora si aspetta che le nuove attività possano dare un impulso alla zona.

Il Comune di San Giuliano Terme ha promosso un progetto, con un investimento di quasi 40mila euro, per far riaprire i fondi sfitti del centro della frazione capoluogo. L'area interessata è l'asse viario da via XX Settembre a via Niccolini, passando per Largo Shelley, incluso il tratto di via.

