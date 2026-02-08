Pistoia resiste al rientro di Forlì e vince con un canestro decisivo

Questa sera Pistoia batte Forlì 78-73 in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. La squadra di casa riesce a portare a casa la vittoria grazie a un canestro decisivo negli ultimi minuti. I giocatori di Pistoia gestiscono bene i momenti più caldi e mantengono il vantaggio fino alla fine. Forlì cerca di reagire, ma non basta. La vittoria permette a Pistoia di resistere e di consolidare il suo cammino in campionato.

l’estra pistoia conquista una vittoria cruciale in casa, imponendosi su Unieuro forlì per 78-73. la prestazione evidenzia una gestione dei ritmi efficace e una difesa che ha ostacolato le iniziative romagnole nonostante l’assenza di gaspardo e i problemi fisici che hanno limitato harper. nel primo tempo, i biancorossi hanno mostrato la capacità di reagire alle spinte avversarie, conservando un vantaggio stabile fino all’intervallo e offrendo risposte precise nei momenti chiave. nei primi due quarti, i biancorossi hanno sfruttato un avvio intenso per prendere margine, chiudendo il primo periodo con un parziale di 24-16 e imponendo ritmo e aggressività. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

