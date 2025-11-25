La Virtus lotta ma non basta | il Fenerbahce vince in volata Decisivo il canestro di Melli
Una buona prova di Bologna non è abbastanza per sbancare Istanbul: i turchi vincono 66-64, trascinati da un grande Baldwin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Highlights LBA | La lotta intensa tra Varese e Virtus Bologna #LBASerieA | #pianetabasket Vai su X
La Virtus lotta ma non basta: il Fenerbahce vince in volata. Decisivo il canestro di Melli - Una buona prova di Bologna non è abbastanza per sbancare Istanbul: i turchi vincono 66- Segnala msn.com
Eurolega 13a giornata. Ottima Virtus ma non basta. Bologna battuta dal Fenerbahce - 17)Fenerbahce: Bacot 5, Baldwin 18, Melli 4, Horton- Si legge su basketinside.com
Virtus a un passo dall’impresa contro il Fenerbahce, esce tra gli applausi ma la sconfitta brucia (quasi) di più - Regge la difesa e lo spirito di gruppo, ma non basta ... msn.com scrive