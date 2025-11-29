Non sopportava più l’ex genero lite degenera in aggressione | denunciato 62enne

Cataniatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non sopportava più l’ex genero il 62enne di San Cono che è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi della stazione di San Michele di Ganzeria, in quanto ritenuto responsabile di minacce e lesioni personali aggravate. Nella serata, infatti, intorno alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sopportava Pi249 L8217ex Genero