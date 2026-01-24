Investita mentre attraversa donna ferita con trauma cranico e lesioni | incidente a Eboli
Nel primo pomeriggio di oggi, in via San Barardino a Eboli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una donna. La donna è stata investita mentre attraversava la strada e ha riportato un trauma cranico e altre lesioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la donna in ospedale per le cure del caso.
Incidente stradale in via San Barardino a Eboli nel primo pomeriggio. Donna ferita con trauma cranico e politrauma. Portata in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it
