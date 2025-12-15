Temporali in arrivo e rischio esondazione | Protezione civile dirama l' allerta gialla

La Protezione civile ha emanato un'allerta gialla a causa di precipitazioni diffuse, tra cui rovesci e temporali, che interessano principalmente i versanti meridionali. L'evento meteorologico comporta un rischio di esondazioni e allagamenti, con quantitativi di pioggia moderati e sparse. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle zone coinvolte.

© Agrigentonotizie.it - Temporali in arrivo e rischio esondazione: Protezione civile dirama l'allerta "gialla" "Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati puntualmente moderati". Queste le previsioni che.

