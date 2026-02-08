Domenica sera, Pilar Fogliati ha portato sullo schermo la sua Delia in una scena che ha fatto discutere: il matrimonio tra la dottoressa Brunello e il suo partner. La seconda puntata della terza stagione di Cuori si apre con questa svolta, che segna un passo importante nella storia del personaggio e della serie. La Fogliati interpreta con naturalezza le sfide di Delia, tra amore, carriera e battaglie femminili, lasciando il pubblico incollato allo schermo.

Domenica scorsa ha debuttato la terza stagione di Cuori, con un’attesissima novità. La dottoressa Delia Brunello, che ha il volto di Pilar Fogliati, si è sposata. «Sì, lei e Alberto (interpretato da Matteo Martari, ndr ) sono finalmente moglie e marito. Nelle prime due stagioni hanno avuto una storia difficilissima, quel tipo di storia d’amore che vede le persone giuste arrivare nel momento sbagliato. Ma ora sono sposati». La storia è ripartita 5 anni dopo. «Siamo all’inizio degli anni Settanta: si parla della legge sul divorzio, tema che verrà affrontato. In Cuori si cerca sempre di non trascurare i richiami sociali del momento che raccontiamo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Pilar Fogliati racconta la sua Delia in Cuori 3 (e molto altro): il matrimonio, la medicina, le lotte femminili. Trama e anticipazioni della seconda puntata

