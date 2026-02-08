Piazze e Milan | Dobbiamo lottare fino alla fine dipende tutto da noi

La Lucchese Calcio torna a sorridere dopo una vittoria importante. I giocatori sono carichi e credono ancora nel loro obiettivo, grazie anche alle parole di incoraggiamento dei leader. La squadra si è imposta per 2-0 contro il San Giuliano in una partita difficile, che ha visto il pubblico tifare forte e i giocatori lottare fino all’ultimo minuto. Ora guardano avanti con più fiducia, convinti che il campionato si possa ancora conquistare.

La Lucchese Calcio, trascinata dalle parole di incoraggiamento dei suoi leader, guarda con rinnovato ottimismo al prosieguo del campionato di Eccellenza, dopo una convincente vittoria casalinga per 2-0 contro il San Giuliano, ottenuta al termine di una partita combattuta e ricca di significati. Il successo, conquistato sul terreno di gioco del Porta Elisa, non è solo una questione di tre punti in classifica, ma rappresenta un segnale forte di una squadra che, come sottolineato dai suoi protagonisti, è decisa a lottare fino all’ultimo respiro per raggiungere il proprio obiettivo. L’incontro, disputato giovedì 8 febbraio 2026, ha visto una Lucchese determinata a superare ogni ostacolo, consapevole dell’importanza di ogni singola sfida in un campionato che si preannuncia particolarmente equilibrato e competitivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

