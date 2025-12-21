Raffaele | Chiuso bene un ottimo girone d’andata daremo tutto per lottare fino alla fine

Tempo di lettura: 2 minuti “Contro il Foggia abbiamo avuto una miriade di occasioni anche facili e non siamo riusciti a chiudere la partita. Il calcio è così, quando non si riesce a fare gol poi negli ultimi minuti può succedere l’imponderabile. Sono soddisfatto per i tre punti, dobbiamo segnare più gol in queste partite dove si crea così tanto. Abbiamo giocato bene, si sono mossi alla grande tutti gli interpreti. Credo che la Salernitana ha fatto un grande girone di andata per i punti guadagnati, c’è solo un po’ di rammarico per qualche partita nell’ultimo periodo in cui potevamo ottenere di più”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

