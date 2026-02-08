Peste suina al Corno caccia extra ai cinghiali

Al parco del Corno alle Scale, le autorità hanno deciso di intensificare le cacce ai cinghiali. La misura nasce dalla presenza della peste suina africana, che non mette in pericolo le persone ma distrugge i branchi di cinghiali e maiali. Da oggi, sono stati intensificati i controlli e le azioni di contenimento per evitare che il virus si diffonda ulteriormente.

Nel parco del Corno alle Scale inizia la lotta contro la Peste suina africana. Il virus, totalmente inoffensivo per l'uomo ma molto aggressivo per cinghiali e maiali, rende necessarie drastiche iniziative di protezione. Da metà gennaio, il Comune è ufficialmente entrato in zona di restrizione 1: una 'linea di confine' strategica per blindare le aree indenni. Anche se tra i boschi lizzanesi non è stato trovato alcun animale malato, la vicinanza ai focolai dell'Appennino pistoiese e modenese impone il passaggio all'azione: l'Ente ha appena varato un piano di riduzione che resterà in vigore fino al 2029.

