Sono 13 i cinghiali abbattuti dalla squadra di caccia per il depopolamento di Dobbiana. E uno degli animali, dopo gli esami di rito resi necessari dai sempre più numerosi casi di peste suina africana, è risultato positivo alla malattia. Sul territorio lunigianese, il primo in provincia dove è arrivata la Psa, gli ungulati sono sempre più numerosi nonostante le norme scattate per fronteggiare l’epidemia che sta creando gravi disagi socio-economico. E i cinghiali, in questo momento così difficile, possono essere cacciati esclusivamente dai componenti di apposite “squadre di depopolamento”, formate a seguito di appositi corsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbattuti 13 cinghiali a Dobbiana. Uno positivo alla peste suina