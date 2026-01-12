La peste suina arriva in Lunigiana Abbattuti 5 cinghiali infettati Chiusa la Casa di caccia

La peste suina ha raggiunto la Lunigiana, con cinque cinghiali infetti abbattuti a Casola. In risposta, è stata temporaneamente chiusa la Casa di caccia. Dopo aver contenuto il virus negli anni precedenti, questa nuova presenza evidenzia la necessità di monitoraggio continuo e di adeguate misure di prevenzione per proteggere l’area.

Casola, 12 gennaio 2026 – La peste suina è arrivata anche a Casola. Dopo gli ultimi casi di cinghiali risultati positivi alla Psa, la peste suina africana, abbattuti dalle apposite squadre di depopolamento nei Comuni di Mulazzo e di Bagnone, ecco che questo subdolo virus, per la prima volta, ha fatto la sua comparsa anche nella Lunigiana Nord Orientale, dove dal 2024 tutte le misure messe in atto dalle competenti autorità erano riuscite a tenerla confinata. Durante una battuta di depopolamento condotta da una squadra di 20 cacciatori 'formati', con al seguito tre cani 'limiere', addestrati a scovare ed indicare il cinghiale, senza inseguirlo allo scopo di non far propagare il virus, domenica 4 gennaio scorso sono stati abbattuti alcuni cinghiali in un lembo di territorio del Comune di Casola, al confine con quello di Fivizzano.

