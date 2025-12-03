Minore pestato dal branco nella rissa coinvolti almeno 10 giovani

Sarebbe stato uno sguardo e un commento "non gradito", rivolto a una ragazza, la miccia di una maxi rissa tra due gruppi di giovani consumata lo scorso sabato in Piazza della Libertà. A farne le spese, con le ferite maggiori, era stato un ragazzo di 15 anni di Matierno. In particolare, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MINORE DETENUTO: 14ENNE ACCUSATO DI STUPRO PESTATO E SFREGIATO DAI COMPAGNI. LA DENUNCIA DEL PADRE: - LO STANNO UCCIDENDO - https://cavalierenews.it/cronaca/32450/minore-detenuto-14enne-accusato-di-stupro-pestato-e-sfre - facebook.com Vai su Facebook

Chiede amicizia social a una ragazza, minore pestato dal branco - Sono queste le accuse a carico di nove giovanissimi della valle Peligna, coinvolti nel pestaggio di un 17enne avvenuto a Raiano, in provincia ... Riporta ansa.it

Violenza sessuale su minore e rissa, chiuso il ristorante - Una rissa, un presunto episodio di violenza sessuale ai danni di una minore e un malore legato all'abuso di alcol, tutti concentrati in una sola notte. Da ilgazzettino.it

Paolo Taormina ucciso a Palermo, aveva 21 anni. « Voleva salvare un ragazzino pestato dal branco». Il killer confessa - Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 3, Paolo avrebbe notato il pestaggio di un giovane da parte di un gruppo quando è intervenuto per sedare la rissa. Lo riporta leggo.it