Vigevano (Pavia), 21 dicembre 2025 – Il pestaggio era stato interrotto da alcuni passanti che avevano chiamato il 112. E la polizia ha ora identificato, e denunciato in stato di libertà, 9 presunti responsabili. Tutti giovani, ma maggiorenni, tra i 20 e i 28 anni, di origini turche. L'episodio violento risale alla nottata dello scorso 16 novembre, quando una coppia di amici si stava dirigendo a piedi verso un parcheggio nella zona della centralissima piazza Ducale. Erano stati avvicinati inizialmente da tre ragazzi che avevano cercato di provocarli, ma il primo tentativo di scontro era stato evitato dalle vittime, allontanandosi velocemente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vigevano, pestaggio in dodici contro uno: identificati i violenti del branco

