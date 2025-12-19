Cinque anni di carcere al capo del branco che ha pestato un barista | la vittima ha riportato lesioni permanenti a un occhio

Un grave episodio di violenza scuote Cremona: Davide, 19 anni, e quattro minorenni, sono stati condannati a cinque anni di carcere per aver brutalmente aggredito un barista, causandogli danni permanenti a un occhio. Un gesto che ha sconvolto la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione della violenza giovanile.

Cremona – Condannato a cinque anni di carcere Davide, il diciannovenne che, insieme a quattro minorenni, lo scorso 23 febbraio picchiò causandogli lesioni permanenti a un occhio Filippo 'Digiù', barista trentasettenne. I pm Federica Cerio e Alessio Dinoi avevano chiesto al giudice di condannare a sei anni l'imputato, ridotti a quattro per il rito abbreviato, ma il giudice è stato più severo. La sua avvocata, la cremasca Simona Pellegrini, attende le motivazioni della sentenza, che saranno depositate entro 60 giorni, per poi probabilmente ricorrere in appello a Brescia, tribunale nel quale saranno giudicati – il prossimo 21 gennaio – gli altri q uattro minorenni del branco che quella notte picchiarono senza alcuna pietà il barista.

