In sette anni turismo su del 174% a Pescara e 2025 da record con 743mila presenze Masci | Ora puntiamo al milione

In sette anni, il turismo a Pescara è cresciuto molto. Le presenze sono salite del 174%, passando da 271mila nel 2019 a 743mila nel 2025. Quest’ultimo anno sarà probabilmente il migliore, con quasi 750mila visitatori. Il sindaco Masci dice che ora si punta a raggiungere il milione di presenze. La città si conferma la meta più visitata in Abruzzo.

Tra il 2019 e il 2025 le presenze turistiche a Pescara sono aumentate del 174% passando da 271mila a 743mila con il 2025 anno da incorniciare visto che la città "è diventata quella con più presenze turistiche in Abruzzo". A dichiararlo è il sindaco uscente Carlo Masci commentando i dati diffusi.

