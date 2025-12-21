N?atale e fine anno | spinta del turismo straniero? cultura? ed eventi trainano le presenze

Quadro positivo per il turismo nelle festività natalizie e di fine anno. Secondo le stime di Assoturismo Confesercenti, le presenze complessive in Italia cresceranno del +1,3%, raggiungendo quota 17,6 milioni, con una spinta significativa della domanda internazionale, attesa in aumento del +3,1%. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - N?atale e fine anno: spinta del turismo straniero?, cultura? ed eventi trainano le presenze Leggi anche: Estate, bilancio positivo. Il Comune stima 75mila presenze: "Cultura ed eventi, grande vivacità" Leggi anche: Turismo in crescita del 16,6% fra gennaio e agosto, l'Abruzzo al Ttg di Rimini con obiettivo 8 milioni di presenze entro fine anno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Natale e fine anno: Assoturismo Confesercenti, spinta degli stranieri. Prenotazioni in crescita del +1,3%, attese 17,6 milioni di presenze; Turismo di Natale in crescita per l’Italia; Turismo, fra Natale e fine anno la spinta arriva dagli stranieri; Dove andranno i 19,3 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale: il report Federalberghi. Natale e fine anno: Assoturismo Confesercenti, spinta degli stranieri - 162 imprenditori della ricettività, il periodo potrebbe beneficiare anche delle partenze a ridosso delle festività ... ilmetropolitano.it Ltc Group, il miracolo di Natale si rinnova: bonus di 2000 euro a ogni dipendente - San Giorgio su Legnano, una gratificazione in vista delle imminenti festività per i circa 1000 lavoratori in Italia e in giro per il mondo: un modo per riconoscere e celebrare gli obiettivi raggiunti ... msn.com

Pier Silvio Berlusconi, super festa di Natale per i dipendenti Mediaset: "Quest'anno siete stati grandi". Le foto e il ricordo del padre - Ieri pomeriggio, a Cologno Monzese e in collegamento con le sedi romane, l'imprenditore ha incontrato oltre 1. today.it

Natale e fine anno in Cattedrale: a Tortona le celebrazioni presiedute dal vescovo Guido Marini - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.