Pesca e commercio illegale di anguille | scoperta una pescheria abusiva ad Acerra

Una pescheria abusiva ad Acerra smantellata dalle autorità: oltre 110 chili di Anguilla anguilla sequestrati in una dimora privata, senza documentazione. Un'operazione che mette in luce il contrasto tra il commercio illegale e le normative sulla tutela di questa specie, a rischio a causa delle pratiche illecite. La scoperta sottolinea l'importanza di vigilanza e controlli per preservare le risorse marine e proteggere l’ambiente.

Napoli – Nel solco dell'istituzionale attività di controllo e vigilanza della filiera itticoalimentare, i militari del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, del Nucleo Carabinieri For.le di Marigliano e della Staz. CC di Acerra, hanno posto in essere una importante e articolata attività mirata a contrastare le illegalità relative al commercio di prodotti ittici e alimentari. La predetta azione si è sviluppata nell'agro del Comune di Acerra (NA) ove veniva segnalata la presenza presso una dimora privata di una attività abusiva dedita soprattutto alla vendita di anguille.

Acerra, blitz contro la pesca illegale: sequestrati 110 chili di anguille - I Carabinieri del Nucleo CITES di Napoli insieme al Nucleo Carabinieri For. msn.com

Scoperta pescheria abusiva: maxi sequestro di anguille - L'attività in questione ha comportato la denuncia all'autorità giudiziaria di un 73enne, proprietario dell'immobile, il sequestro di oltre 110 chili di anguilla, detenute senza alcuna documentazione ... napolitoday.it

