Val d’Ayas Laura Vietri trovata morta in un laghetto | È stato un incidente

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta per annegamento Laura Vietri, 32 anni, originaria dell’Aquila, il cui corpo è stato trovato nei giorni scorsi in un laghetto in località Pilaz, a Champoluc, in Val d’Ayas. Lo riferisce l’Ansa, citando i primi risultati dell’autopsia eseguita questa mattina.Secondo quanto emerso, la donna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Val d’Ayas, Laura Vietri trovata morta in un laghetto: "È stato un incidente"

