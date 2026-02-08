Perugia riscopre Antinori | l’esploratore del XIX secolo torna alla luce con un romanzo biografico
Perugia riscopre il nome di Orazio Antinori, l’esploratore perugino del XIX secolo. La città torna a parlare di lui con la presentazione del nuovo romanzo biografico “La valle delle comete” alla Società del Gotto, che ripercorre le sue avventure tra Africa, Asia e le scoperte geografiche.
L’avventurosa esistenza di Orazio Antinori, esploratore perugino vissuto tra il XIX e il XX secolo, è stata ripercorsa attraverso la presentazione del romanzo biografico “La valle delle comete” alla Società del Gotto. L’evento, svoltosi questo domenica 8 febbraio 2026, ha portato alla luce una figura di coraggio e determinazione, un uomo che ha dedicato la sua vita all’esplorazione e alla scoperta, lasciando un’impronta significativa nella storia dell’esplorazione geografica. La Società del Gotto, luogo di incontro e di cultura per la comunità perugina, ha fatto da cornice a questa rievocazione, offrendo uno spazio intimo e suggestivo per celebrare la memoria di Antinori e condividere con il pubblico i dettagli della sua straordinaria vita.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Orazio Antinori
