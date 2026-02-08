Orazio Antinori riscoperto | romanzo celebra l’esploratore perugino e le sue avventure in Africa nel XIX secolo

Orazio Antinori torna alla ribalta con un romanzo biografico che racconta le sue avventure in Africa nel XIX secolo. La presentazione si è tenuta oggi alla Società del Gotto, attirando appassionati e studiosi dell’esplorazione. La vita dell’esploratore perugino viene rivisitata con un racconto che mette in luce le sue sfide e scoperte nel continente africano.

La vita avventurosa di Orazio Antinori, esploratore perugino del XIX secolo, è stata rievocata oggi presso la prestigiosa sede della Società del Gotto, attraverso la presentazione del romanzo biografico “La valle delle comete”. L’evento, che si è tenuto in una giornata nuvolosa con locali aperture e venti a 3.4 nodi provenienti da sud, ha segnato l’apertura del ciclo di eventi culturali programmati per il 2026 e ha visto un significativo interesse da parte del pubblico, attratto dalla figura di questo studioso e viaggiatore, nato nel 1811 e scomparso in Etiopia nel 1882. La presentazione non è stata solo un omaggio letterario, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un’immersione nelle sfide e nelle scoperte di un uomo che ha contribuito in modo determinante all’ampliamento delle conoscenze geografiche e naturalistiche del continente africano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Orazio Antinori

