Tony Effe si trova al centro di un episodio che lo ha portato al pronto soccorso, suscitando attenzione nei media. La vicenda, avvenuta a Milano in una domenica di gennaio durante un brunch in famiglia, ha attirato l’interesse pubblico senza dettagli eccessivi. Restano da chiarire le cause dell’accaduto e le eventuali conseguenze per il rapper, che si trova ora sotto osservazione.

Tony Effe, Milano, una domenica di gennaio e un brunch in famiglia che finisce nel mirino delle cronache. In viale Elvezia, a due passi da uno dei ristoranti più frequentati della città, il pomeriggio si trasforma in un caso che fa parlare social e giornali: un fotografo sostiene di essere stato aggredito dal trapper e annuncia, senza giri di parole: “Lo denuncerò”. Un episodio che si consuma in pochi minuti, attorno alle 14.30 di domenica 18 gennaio, ma che promette di lasciare strascichi pesanti. Al centro, ancora una volta, il rapporto esplosivo tra vip, paparazzi e diritto alla privacy, soprattutto quando in mezzo ci sono i figli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi ha mandato al pronto soccorso”. Tony Effe nei guai, cosa succede

“Lo denuncio, cosa mi ha fatto”. Tony Effe, la pesante accusa di un fotografoTony Effe è coinvolto in un procedimento giudiziario a Milano, dopo un episodio segnalato da un fotografo.

“Tony Effe mi diceva ‘ti ammazzo’ e mi ha sferrato 3 colpi al volto con il pugno chiuso. Un miracolo che il mio timpano non abbia subito serie lesioni”: l’accusa di un paparazzoUn episodio recente a Milano ha coinvolto Tony Effe, rapper noto nel panorama italiano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Riduzione Imu non dichiarata al Comune, sanabili gli anni 2022 e 2023 con 50 euro di sanzione; Yungblud a Capri col mare in tempesta: Se devo morire a 27 anni, che sia adesso; Trump scrive alla Norvegia una lettera di delirio puro: Non mi avete dato il Nobel e non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace; ANDREA SABATINO: in Fatata c’è la mia vita.

"Lo denuncio, mi ha mandato al pronto soccorso". Tony Effe nei guai: è successo sotto gli occhi di Giulia De Lellis e della figlia piccola - facebook.com facebook