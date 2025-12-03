Fibrosi polmonari caratteristiche e criticità di un gruppo di malattie rare di cui si parla ancora troppo poco

Esistono piu? di 200 diverse malattie polmonari interstiziali, solo alcune delle quali con una causa effettivamente nota. Malattie che determinano bisogni speciali - di diagnosi, informazione, gestione e cura - che però restano ancora insoddisfatti. Ma c'è chi si sta impegnando sul fronte della sensibilizzazione. Ecco che cosa fa, grazie a un nuovo progetto artistico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Fibrosi polmonari, caratteristiche e criticità di un gruppo di malattie rare di cui si parla ancora troppo poco

