Perché la legge francese contro lo spreco alimentare è una soluzione che dovrebbero percorrere tutte le nazioni?

La Francia ha deciso di cambiare il modo di gestire lo spreco alimentare. Nel 2016, ha approvato la Loi Garot, una legge che obbliga i supermercati e i negozi a donare il cibo invenduto invece di gettarlo via. Questa norma ha fatto scalpore perché trasforma la donazione in un obbligo, non più solo un gesto di bontà. Ora altri paesi potrebbero seguire il suo esempio per ridurre gli sprechi e aiutare chi ha bisogno.

Nel 2016, la Francia ha deciso di affrontare la questione dello spreco di cibo con la cosiddetta Loi Garot, una normativa rivoluzionaria che ha trasformato il recupero del cibo da un atto di carità a un obbligo di legge. L’idea di fondo è semplice quanto potente: se il cibo è ancora buono, buttarlo non è solo un peccato, è un reato. La legge francese ha colpito duramente la grande distribuzione. Tutti i supermercati che superano i 400 metri quadrati hanno il divieto assoluto di cestinare prodotti invenduti ma ancora sicuri per il consumo. Al contrario, sono obbligati a firmare convenzioni con associazioni non profit per la donazione sistematica. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Perché la legge francese contro lo spreco alimentare è una soluzione che dovrebbero percorrere tutte le nazioni? Approfondimenti su Francia Legge Nel Lazio ecco la proposta di legge contro lo spreco alimentare: un sistema regionale per economia circolare e solidarietà Spreco alimentare: Recup, salvato un Gigagrammo di cibo dai mercati. La raccolta firme perché la prassi diventi legge A Palermo, Recup ha recuperato un gigagrammo di cibo dai mercati locali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Francia Legge Argomenti discussi: Francia-Fine vita: il sussulto del Senato; La legge francese sull’eutanasia riparte dopo lo stop? I vescovi: ora la politica ascolti; Francia: nuova legge, consenso sessuale anche durante il matrimonio; Francia, divieto di social agli under 15: cosa prevede la nuova legge. Dieci anni di studi confermano i danni degli smartphone sui giovani: perché l’Italia non vota la legge che protegge i minori online? L’affondo di CanginiIl disegno di legge italiano 1136, dal titolo Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, è stato presentato al Senato nel maggio 2024 con prime firme Lavinia Mennuni di ... orizzontescuola.it Francia, verso l'addio al dovere coniugale: il sesso non sarà più un obbligo di leggeL'Assemblea Nazionale cancella il dovere coniugale: il sesso non è più un obbligo di legge. Scopri cosa cambia per il consenso, il Codice Civile e le cause di divorzio dopo il caso Pelicot. skuola.net La commissione Affari sociali dell’Assemblea nazionale francese rilancia la controversa legge sul fine vita bocciata dal Senato, aprendo la strada al voto in aula del 24 febbraio. https://l.euronews.com/37om facebook La commissione Affari sociali dell’Assemblea nazionale francese rilancia la controversa legge sul fine vita bocciata dal Senato, aprendo la strada al voto in aula del 24 febbraio. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.