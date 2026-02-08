Perché il diabete di tipo 2 colpisce il cuore in maniera diversa tra uomini e donne

Le donne con diabete di tipo 2 corrono un rischio di problemi cardiaci più alto rispetto agli uomini. Le ricerche mostrano che la malattia colpisce i due sessi in modo diverso, anche se entrambi sono più a rischio rispetto alla popolazione generale.

Le persone con diabete di tipo 2 affrontano un rischio cardiovascolare significativamente maggiore rispetto alla popolazione generale, ma studi recenti evidenziano che questo rischio non è uniforme tra uomini e donne. Le complicanze cardiache rappresentano una delle principali cause di morbilità nei pazienti diabetici, ma i meccanismi biologici alla base delle differenze di genere rimangono ancora poco chiari. La ricerca si è basata sui dati dello studio Look Ahead, un’indagine a lungo termine sugli effetti della perdita di peso sulla salute cardiaca di persone con diabete di tipo 2. Anche dopo la conclusione dello studio originale, i partecipanti hanno continuato a essere seguiti, permettendo la raccolta di informazioni preziose nel tempo. 🔗 Leggi su Cibosia.it

Con più di 30 anni di dati, uno studio svela che il rischio di problemi al cuore negli uomini inizia a salire già a 35 anni.

Le donne spesso non riconoscono i sintomi di un attacco di cuore come fanno gli uomini.

