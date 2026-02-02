Donne e cuore | perché i sintomi non sono come quelli degli uomini?

Le donne spesso non riconoscono i sintomi di un attacco di cuore come fanno gli uomini. Mentre nei film vediamo uomini che si accasciamo con il volto contratto e il braccio sinistro dolorante, le donne possono avere segnali diversi e più sottili. Per questo, è importante conoscere i segnali specifici femminili, perché una diagnosi tempestiva può fare la differenza. Molte donne non capiscono subito cosa sta succedendo e rischiano di sottovalutare i segnali, con conseguenze serie sulla loro salute.

Quante volte, guardando un film, abbiamo visto la classica scena dell’attacco di cuore? L’uomo si accascia, si porta la mano al petto con un’espressione di dolore lancinante e accusa un formicolio al braccio sinistro. Un’immagine iconica, certo, ma che ha un grande limite: è profondamente "maschile". Per anni abbiamo pensato che le malattie cardiovascolari fossero un problema prettamente degli uomini, quasi come se il cuore femminile fosse protetto da una sorta di incantesimo. Ma i dati ci dicono il contrario: le malattie del cuore sono la prima causa di morte anche per noi donne. Il vero problema? È che il cuore delle donne batte in modo diverso, si ammala in modo diverso e, soprattutto, lancia segnali d'allarme che spesso non riconosciamo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

