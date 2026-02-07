Abusa della nipotina 11enne condannato per violenza sessuale il nonno di 69 anni
Un uomo di 69 anni è stato condannato a circa 10 anni di reclusione per aver abusato della nipotina di 11 anni. La sentenza è arrivata dopo un processo che ha confermato le accuse di violenza sessuale. L’uomo dovrà scontare cinque anni in carcere, mentre le altre condanne sono state ridotte o sospese. La vicenda ha scosso la comunità, che ora aspetta che giustizia faccia il suo corso.
