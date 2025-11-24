violenza sessuale sulla nipote condannato nonno di 77 anni

Modena, 24 novembre 2025 – Quattro anni e due mesi con divieto di avvicinamento per violenza sessuale nei confronti della nipote che all’epoca dei fatti, pochi anni fa, aveva dieci anni. Un nonno, paterno, di 77 anni è stato condannato col rito abbreviato in tribunale a Modena. La minore ha riferito delle violenze sessuali alla madre, indicando appunto il nonno come autore. La madre si è così rivolta ad un avvocato. In audizione protetta la presunta vittima ha raccontato di una precedente violenza sessuale subita sempre dal nonno quando aveva meno di dieci anni. Sia la madre che la bambina si sono costituite parte civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

