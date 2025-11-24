Violenza sessuale sulla nipote condannato nonno di 77 anni
Modena, 24 novembre 2025 – Quattro anni e due mesi con divieto di avvicinamento per violenza sessuale nei confronti della nipote che all’epoca dei fatti, pochi anni fa, aveva dieci anni. Un nonno, paterno, di 77 anni è stato condannato col rito abbreviato in tribunale a Modena. La minore ha riferito delle violenze sessuali alla madre, indicando appunto il nonno come autore. La madre si è così rivolta ad un avvocato. In audizione protetta la presunta vittima ha raccontato di una precedente violenza sessuale subita sempre dal nonno quando aveva meno di dieci anni. Sia la madre che la bambina si sono costituite parte civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La madre dei bambini dovrà scontare 8 anni di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale su minori - facebook.com Vai su Facebook
Violenza sessuale a Gallarate, confessa l'aggressore: arrestato un meccanico di 35 anni Vai su X
Molestie sulla nipote 15enne, condannato a 2 anni - Un 52enne originario dell'Ecuador è stato condannato, con rito abbreviato, a due anni di reclusione: era a processo per violenza sessuale sulla nipote acquisita 15enne, a seguito di fatti avvenuti nel ... Come scrive altarimini.it
Como, violenze sessuali alla figlia di 12 anni: condannato a 7 anni padre di 52 anni. Le indagini dopo le segnalazioni degli insegnanti - Il 52enne è stato condannato perché riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata. milano.corriere.it scrive
Accusato di molestie sessuali sulle nipotine di 9 e 15 anni, arrestato nonno 60enne: ma lui nega tutto - Un uomo di 60 anni è stato arrestato il 19 novembre con l'accusa di aver molestato sessualmente in due diverse occasioni le nipoti di 9 e 15 anni ... Riporta fanpage.it