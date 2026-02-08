Pausini risponde al dibattito sull’Inno di Mameli | mesi di preparazione e gratitudine per l’onore olimpico

Laura Pausini difende la sua interpretazione dell’Inno di Mameli. Dopo le polemiche, la cantante spiega di aver dedicato mesi alla preparazione e di aver interpretato l’inno con rispetto e cuore. Non mancano i ringraziamenti per l’affetto che le è stato rivolto, e la volontà di chiudere definitivamente la discussione.

Laura Pausini ha risposto alle polemiche seguite alla sua interpretazione dell’Inno di Mameli durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, esprimendo la sua emozione e gratitudine per l’affetto ricevuto, e chiarendo che la sua versione dell’inno nazionale era frutto di una preparazione meticolosa durata mesi. L’esibizione, tenutasi allo stadio San Siro, ha scatenato un acceso dibattito sui social media, dividendo il pubblico tra chi ha apprezzato la sua interpretazione come “sontuosa” e “immensa” e chi l’ha criticata, definendola “disneyana” o paragonandola a un “coro di montagna”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pausini Olimpiadi

Laura Pausini ha cantato l’Inno di Mameli a Ravenna, evitando le polemiche che erano scoppiate nei giorni scorsi.

La cantante italiana ha interpretato l’Inno nazionale venerdì sera, mettendo in mostra tutta la sua grinta.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Pausini Olimpiadi

Argomenti discussi: Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: Versione sontuosa, anzi no, ha rovinato Fratelli d’Italia; L’assessore di Sant’Antioco offende la Pausini, poi le scuse; Andrea Pucci: ?Sanremo sto arrivando…, il co-conduttore a nudo sui social dopo l’annuncio. Carlo Conti scherza ma è polemica. Commenti...; Tapiro d’oro a Laura Pausini: consegna in arrivo a Striscia la Notizia.

