Laura Pausini dribbla le polemiche sull’Inno di Mameli | Versione preparata da mesi l’affetto ricevuto mi ha commossa

Laura Pausini ha cantato l’Inno di Mameli a Ravenna, evitando le polemiche che erano scoppiate nei giorni scorsi. La cantante spiega che la versione che ha interpretato era stata preparata da mesi e che l’affetto del pubblico le ha fatto davvero piacere. Durante l’evento, Pausini si è mostrata emozionata, sottolineando quanto sia stato speciale per lei prendere parte a questa occasione storica per la nazione.

Ravenna, 7 febbraio 2026 – "E' stato un onore e un'emozione poter cantare l'Inno della nostra Nazione, è stata un'esperienza storica e l'affetto ricevuto mi ha commossa". Il messaggio social che smorza i toni: "E' stato un onore, grazie per l'affetto" . Laura Pausini, con un post sui social, dribbla così le polemiche delle ultime ore dopo aver cantato l'Inno di Mameli durante l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina allo stadio San Siro. Gli ascoltatori si sono divisi sulla sua performance: c'è chi l'ha molto apprezzata definendola "Superba", "Sontuosa" e "Immensa", mentre altri non hanno gradito la sua interpretazione personale del canto nazionale, dando giudizi negativi (da "Versione disneyana di Mameli" a "Coro di montagna").

