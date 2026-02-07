Laura Pausini il pathos sull’Inno d’Italia e l’accusa di alto tradimento canoro a Mameli | ma cosa ha sbagliato?

La cantante italiana ha interpretato l’Inno nazionale venerdì sera, mettendo in mostra tutta la sua grinta. La sua esibizione ha diviso il pubblico: alcuni hanno apprezzato l’emozione trasmessa, altri hanno criticato la scelta di enfatizzare troppo il canto. In ogni caso, Laura non ha sbagliato. È stata solo un’interpretazione intensa, come spesso fa sul palco, e nessuno può accusarla di alto tradimento canoro.

Partendo dalla fine: non è colpa di Laura Pausini. Lei, anzi, che a buon titolo è bandiera del belcanto italiano nel mondo, all'Inno nazionale venerdì sera ha profuso tutto il pathos di cui è capace. Però: a più di 24 ore dalla sua performance in mondovisione all'inaugurazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina, sui social, nei bar e nelle case non si parla d'altro e in termini poco lusinghieri. La ragione sta nell'inno e nel suo miracolo, quella complicatissima funzione di collante sociale in un Paese anti-patriottico per antonomasia. "Michele Novaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tuttora in voga": Rino Gaetano, come sempre, ci aveva visto giusto.

