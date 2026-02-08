Paura per Lindsey Vonn | terribile caduta nella discesa femminile di Milano-Cortina 2026

Paura oggi durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Lindsey Vonn, la famosa sciatrice statunitense, è caduta bruscamente durante la discesa libera femminile. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra il pubblico e gli atleti, mentre i soccorsi sono intervenuti subito per soccorrere la campionessa. La sua condizione resta da valutare, ma la caduta è stata violenta e ha fatto temere il peggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La caduta in pista. Lindsey Vonn, la leggendaria sciatrice statunitense, è caduta pericolosamente durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, oggi, domenica 8 febbraio. La 41enne ha perso l’equilibrio nei primi istanti della gara, con conseguenze che sembrano potenzialmente molto gravi. Dettagli dell’incidente. Scesa con il pettorale numero 13, Vonn ha perso il controllo circa 12 secondi dopo la partenza, durante il primo salto, cadendo rovinosamente. L’impatto con una porta di gara ha compromesso l’assetto della sciatrice, e gli sci non si sono sganciati, aumentando il rischio di lesioni alle ginocchia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Paura per Lindsey Vonn: terribile caduta nella discesa femminile di Milano-Cortina 2026 Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: drammatica caduta per Lindsey Vonn, gara interrotta La discesa femminile di Cortina 2026 si è conclusa in modo drammatico. Caduta choc per Lindsey Vonn: discesa femminile interrotta a Cortina Durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, Lindsey Vonn è caduta subito dopo aver iniziato la gara. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Paura per Lindsey Vonn, dopo la sua caduta si ferma tutto a Crans-Montana: discesa cancellata; Partono in sei, cadono in tre: anche Vonn rischia l'infortunio. La giuria sospende la discesa libera di Crans-Montana; Caduta terribile in discesa per Lindsey Vonn: impatto brutale poco dopo la partenza, gara interrotta, paura tra i presenti; Paura per Lindsey Vonn, annullata la discesa di Crans Montana: 3 atlete nelle reti, salve Brignone e Goggia. Paura a Cortina, terribile caduta per Vonn: l'americana portata in ospedale in elicotteroLe condizioni dell’atleta e la dinamica completa dell’incidente sono in fase di valutazione, mentre in pista sono intervenuti i soccorsi ... altoadige.it Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: gara interrotta, Lindsey portata via in elicottero!CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortin ... tuttosport.com #MilanoCortina2026 Lindsey #Vonn cade durante la discesa femminile a Cortina. Dopo 10 secondi di gara il braccio destro rimane agganciato ad una porta e la 41enne statunitense (partita con un crociato rotto) si avvita. Gli sci non gli si staccano. Poi le urla facebook Il paragone a cui mi riporta Lindsey Vonn è l’Ulisse dantesco: si imbarca in un ultimo viaggio sapendo che è una impresa impossibile, ma non può fare altrimenti perché questa è la sua natura. Non c’è vita oltre la sua natura, ne appartiene e ne è schiavo #Mil x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.