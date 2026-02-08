Durante la partita al Maracana tra Flamengo e Sampaio Correa, Souza, un giocatore di 24 anni, si è improvvisamente accasciato sul campo. L’arbitro ha sospeso il gioco e i medici sono intervenuti subito, portando il giovane in ospedale. La partita è stata interrotta per alcuni minuti mentre si cercava di capire cosa fosse successo.

Durante l'ultima partita al Maracana tra Flamengo e Sampaio Correa, il 24enne Souza è stato colpito da un attacco epilettico. Il giocatore è caduto a terra, in preda alle convulsioni, mentre i suoi compagni e i calciatori del Flamengo chiedevano disperatamente l'intervento dell'ambulanza. Souza è stato prontamente trasportato in un ospedale vicino allo stadio e, qualche ora più tardi, ha postato un messaggio su Instagram: "Il peggio è passato. Apprezzo tutti i messaggi e le preghiere. Dio opera in modi che a volte non comprendiamo. Vedendo le immagini, capisco che è stato un miracolo. I giocatori del Flamengo e i miei compagni di squadra uniti in un unico obiettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paura-Flamengo: Souza colpito da un attacco epilettico al Maracana

Approfondimenti su Flamengo SampaioCorrea

Stamattina a Lesignano si è verificato un incidente presso un’azienda agricola, quando un giovane operaio è stato colpito al basso da una mucca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Flamengo SampaioCorrea

Paura per Bresh azzannato da un Dobermann, colpito al volto e foto choc/ Cos’è successo e come sta adessoPaura per Bresh aggredito da un Dobermann, colpito al volto con ferite e tumefazioni, le foto choc: cos'è successo e come sta adesso Incidente per Bresh, aggredito da un Dobermann: volto sfigurato, ... ilsussidiario.net

UFFICIALE: Adama Traore arriva dal Fulham per una cifra intorno ai 7 mln di pound. L'esterno offensivo spagnolo, ritrova Nuno Esoirito Santo, suo ex Manager già ai tempi del Wolverhampton. Capitolo cessioni: è fatta per la cessione di Paqueta al Flamengo, facebook