Paura a Lesignano | ferito un ragazzo colpito da una mucca
Stamattina a Lesignano si è verificato un incidente presso un’azienda agricola, quando un giovane operaio è stato colpito al basso da una mucca. L’episodio è avvenuto intorno alle 5:30, causando ferite che hanno richiesto interventi sanitari. Si stanno ancora chiarendo le dinamiche dell’accaduto.
Paura stamattina nei pressi di Lesignano. Intorno alle 5,30 un operaio è stato colpito dal calcio di una mucca in una azienda agricola della.zona. Sul posto il personale del 118, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso con ferite di media gravità. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
