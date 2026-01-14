Paura a Lesignano | ferito un ragazzo colpito da una mucca

Stamattina a Lesignano si è verificato un incidente presso un’azienda agricola, quando un giovane operaio è stato colpito al basso da una mucca. L’episodio è avvenuto intorno alle 5:30, causando ferite che hanno richiesto interventi sanitari. Si stanno ancora chiarendo le dinamiche dell’accaduto.

