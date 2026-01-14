Paura a Lesignano | ferito un ragazzo colpito da una mucca

Da parmatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Lesignano si è verificato un incidente presso un’azienda agricola, quando un giovane operaio è stato colpito al basso da una mucca. L’episodio è avvenuto intorno alle 5:30, causando ferite che hanno richiesto interventi sanitari. Si stanno ancora chiarendo le dinamiche dell’accaduto.

Paura stamattina nei pressi di Lesignano. Intorno alle 5,30 un operaio è stato colpito dal calcio di una mucca in una azienda agricola della.zona. Sul posto il personale del 118, che ha trasportato il giovane al pronto soccorso con ferite di media gravità. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ragazzo ferito da un colpo d'arma da fuoco, paura a Scafati

Leggi anche: Incidente sul lavoro a Ternavasso di Poirino: agricoltore ferito da una mucca

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.