Match memorabile al Maracanã | Fluminense e San Paolo scendono in campo con i cani da adottare

I giocatori di Fluminense e San Paolo si sono presentati al Maracanã portando con loro dei cani in cerca di adozione nel match che si è disputato il 27 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

