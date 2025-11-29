Match memorabile al Maracanã | Fluminense e San Paolo scendono in campo con i cani da adottare

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I giocatori di Fluminense e San Paolo si sono presentati al Maracanã portando con loro dei cani in cerca di adozione nel match che si è disputato il 27 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

