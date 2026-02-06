Paul McCartney ritorna con nuova colonna sonora per Man on the Run
Paul McCartney torna in scena con una nuova colonna sonora. Questa volta ha scritto le musiche per il documentario “Man on the Run”, in uscita il 27 febbraio. L’ex Beatle continua a sorprendere i fan con nuove composizioni, dimostrando di essere ancora in piena forma.
” Paul McCartney, l’uomo della musica più celebre del XX secolo, torna a sorprendere il mondo con una nuova colonna sonora per il documentario *“Man on the Run – Music from the Motion Picture Soundtrack”*, previsto per il 27 febbraio. Il progetto, presentato in anteprima a pochi giorni di distanza dalla data di uscita, si apre con due inediti, due demo e tre canzoni raramente viste, che raccontano il periodo post-Beatles, uno dei momenti più significativi della storia della musica. La colonna sonora, con un’edizione speciale in vinile realizzata in collaborazione con Jack White’s Third Man Pressing, include anche il poster ufficiale dedicato all’opera.🔗 Leggi su Ameve.eu
