Patty Pravo rompe il silenzio e mette fine alle voci sul suo presunto fidanzato trentenne. La cantante chiarisce che tra loro non c’è nessun legame sentimentale, solo affetto e collaborazione sul lavoro. Niente storie d’amore, solo semplici amicizie, ribadisce.

Basta indiscrezioni: Patty Pravo chiarisce il rapporto con il presunto fidanzato trentenne, tra affetto, lavoro e nessuna relazione sentimentale. Leggi anche: Patty Pravo ha un’amica cantante di fama internazionale che non indovinerete mai: con lei chatta sui social, ecco chi è Negli ultimi mesi, complice l’avvicinarsi del Festival di Sanremo 2026, intorno a Patty Pravo si è riacceso un chiacchiericcio insistente. Secondo una voce diventata rapidamente virale, l’iconica artista avrebbe una relazione sentimentale con un uomo molto più giovane, addirittura di quasi cinquant’anni. Una notizia rimbalzata tra siti, quotidiani e social, fino a trasformarsi in una presunta verità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Patty Pravo ha un fidanzato più giovane di quasi 50 anni? Basta fake news: ecco la verità

Da settimane circolano voci su una presunta relazione tra Patty Pravo e Simone Folco, alimentate anche da una differenza di età di 40 anni.

Simone Folco è il giovane fidanzato di Patty Pravo, con cui sta da più di tredici anni.

Patty Pravo, nessun toyboy: la verità sul presunto fidanzato, parla Simone Folco e svela il suo ruolo a Sanremo 2026Negli ultimi giorni il nome di Patty Pravo è tornato a circolare con insistenza tra titoli, post e indiscrezioni. Il ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2026 ha riacceso i riflettori non ... gay.it

Patty Pravo è davvero fidanzata con un giovanissimo personal assistant?Patty Pravo è davvero fidanzata con un giovanissimo toy boy? Chi è questo giovane ragazzo? Ecco tutta la verità ... ultimenotizieflash.com

