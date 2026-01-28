Chi è Simone Folco il giovane fidanzato di Patty Pravo e suo assistente personale

Da fanpage.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Folco è il giovane fidanzato di Patty Pravo, con cui sta da più di tredici anni. È il suo assistente personale e si occupa anche di curare la sua immagine. La differenza d’età tra i due è di oltre quarant’anni, ma la loro relazione sembra solida e stabile. Folco lavora da tempo al fianco della cantante, aiutandola nelle questioni di immagine e nelle attività quotidiane.

Simone Folco è il fidanzato di Patty Pravo, più giovane di lei di oltre quarant’anni: curatore d’immagine e assistente personale della cantante, con cui è legato da più di tredici anni.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Patty Pravo

Patty Pravo arriva alla ChorusLife Arena per il suo nuovo tour

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Patty Pravo, icona della musica italiana, approda a Bergamo con il suo nuovo “Opera Tour”.

Chi vincerà tra Arisa, Levante e Patty Pravo?

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.