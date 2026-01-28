Chi è Simone Folco il giovane fidanzato di Patty Pravo e suo assistente personale
Simone Folco è il giovane fidanzato di Patty Pravo, con cui sta da più di tredici anni. È il suo assistente personale e si occupa anche di curare la sua immagine. La differenza d’età tra i due è di oltre quarant’anni, ma la loro relazione sembra solida e stabile. Folco lavora da tempo al fianco della cantante, aiutandola nelle questioni di immagine e nelle attività quotidiane.
